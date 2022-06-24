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Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

DENİZLİ'de 8 yıl önce yaşadığı tahmin edilen 15 farklı fosil bulundu. Bulunan fosillerden 4 tanesinin büyüklüğü dikkat çekti.

Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında; Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, 5 yıl önce Denizli'nin Tavas ve Beyağaç ilçelerinde fosil bulmak adına bölgedeki yüzeyde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

Yapılan çalışmalar kapsamında 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulundu. Bunun yanı sıra aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosillerinin bulunduğu belirtildi

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Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

Aynı ekip ayrıca Merkezefendi ilçesinde de çalışmalar yaptı. İncelemede Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili tespit edildi.

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Denizli'de hayrete düşüren keşif! 8 milyon yaşındaki 4 dev!

Ekip, son olarak 8 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil türü daha buldu. Fosiller, envantere alındı.

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