Denizli'de göçükten sonra ortaya çıktı gören polisi aradı

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağıştan sonra arazide küçük çapta göçük meydana geldiğini belirterek, "Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış. Bu bölgede Rumlar oturuyormuş. Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden biri. Bu bölgede daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Rum mezarlığı varmış burada." diye konuştu.