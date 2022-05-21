Denizli'de 'eskort' dolandırıcılığı! 'Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz' deyip...

Eskort sitelerini arayan kişilerle irtibata geçip kendilerini avukat olarak tanıtan şebeke üyelerinin, “Masaj salonundan randevu almışsınız ve gelmemişsiniz, randevuyu iptal etmemişsiniz, ödeme yapmadığınızdan dolayı masaj salonunu ve çalışanlarının uğradığı zararları tazmin etmek için hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” şeklinde beyanda bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.