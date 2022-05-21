Denizli'de 'eskort' dolandırıcılığı! 'Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz' deyip...
DENİZLİ'de 'Eskort' operasyonu... ‘Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu’ deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar. 3 ilde düzenlenen eşzamanı operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı 'Eskort' operasyonunun detayları ortaya çıktı.
İnternet sitelerine ‘Eskort’ adı altında ilanlar vererek 46 ilde 140 vatandaşı dolandıran 23 şüphelinin Denizli, Antalya ve Muğla’da yakalandığı operasyonun detayları belli oldu. Şüphelilerin eskort sitelerini arayan kişilerin bilgilerine ulaşarak, “Masaj salonundan randevu almışsınız. Randevu iptal edilmediği için salon ve çalışanlar mağdur oldu” diyerek hesaplarına para aktardıkları ortaya çıktı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine “Eskort” adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurdukları kişileri buluşma vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Başkalarının T.C kimlik numaraları ile başkalarına ait banka hesap kartlarını kiralayıp kullanan şebeke üyelerinin, eskort sitelerini arayan kişileri hedef aldıkları belirlendi.
Eskort sitelerini arayan kişilerle irtibata geçip kendilerini avukat olarak tanıtan şebeke üyelerinin, “Masaj salonundan randevu almışsınız ve gelmemişsiniz, randevuyu iptal etmemişsiniz, ödeme yapmadığınızdan dolayı masaj salonunu ve çalışanlarının uğradığı zararları tazmin etmek için hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” şeklinde beyanda bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Eskort dolandırıcılığı şebekesinin çökertilmesi için 6 aylık yapılan takip, teknik analizler ve 376 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 46 ilde tespit edilen 140 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.