Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti
İhlas Haber Ajansı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, yediemin deposuna sıçradı. Alevlerin sardığı depoda 5’i hurda 6 araç yandı.
DENİZLİ’de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı.
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Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı.
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Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu.
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İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti.
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