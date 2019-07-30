Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, yediemin deposuna sıçradı. Alevlerin sardığı depoda 5’i hurda 6 araç yandı.

Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti - Sayfa 1

DENİZLİ’de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı.

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Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti - Sayfa 2

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı.

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Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti - Sayfa 3

Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu.

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Denizli'de çıkan yangın 6 aracı kül etti - Sayfa 4

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti.

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