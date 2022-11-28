Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor
Anadolu Ajansı
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DENİZLİ'den yangın haberi geldi. Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı. Yükselen duman kentin birçok bölgesinden görülüyor. Ekipler bölgede...
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.
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