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Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor

DENİZLİ'den yangın haberi geldi. Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı. Yükselen duman kentin birçok bölgesinden görülüyor. Ekipler bölgede...

Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor

 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

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Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası yanıyor dumanlar kentin birçok yerinden görülüyor

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

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