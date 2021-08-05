Denizli'de bu ormanda 30 yıldır yangın çıkmadı! Sebebi bakın ne? Türkiye’ye örnek olsun

Türkiye, son 8 gündür başta Antalya ve Muğla’daki mega orman yangınlarının aynı sıra Denizli, Aydın, Adana, Hatay ve Isparta’daki 200’e yakın orman yangınıyla mücadele ediyor. Halen 7 ildeki 16 ayrı noktada devam eden yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.