Denizli'de bu ormanda 30 yıldır yangın çıkmadı! Sebebi bakın ne? Türkiye’ye örnek olsun
MUĞLA, Antalya, Aydın, Isparta, Denizli'de orman yangınlarıyla mücadele gelen Türkiye’de, ormanları alevlerden koruma yöntemleri tartışılıyor. Denizli’de 30 yıl uygulanan proje görenleri şaşırttı.
Türkiye, son 8 gündür başta Antalya ve Muğla’daki mega orman yangınlarının aynı sıra Denizli, Aydın, Adana, Hatay ve Isparta’daki 200’e yakın orman yangınıyla mücadele ediyor. Halen 7 ildeki 16 ayrı noktada devam eden yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bilim dünyası ise orman yangınlarından korunmak ve büyük yangınların önlenmesi amacıyla orman sahasına dikilebilecek dayanıklı türler ile genelde yangınların başladığı yol kenarlarıyla ormanlar arasında nasıl bir duvar oluşturulabileceğini tartışıyor.
Farklı platformlarda bu tartışmalar devam ederken, Denizli’de 30 yıl önce hayata geçirilen bir proje sayesinde ormanların önüne farklı bir türle duvar oluşturulduğu ve bu sayede geçen sürede hiçbir yangının yaşanmadığı ortaya çıktı.
1990 yılında Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Dağı eteklerindeki makilik alanın bölgede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla ağaçlandırılmasına karar verildi.