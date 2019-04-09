Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, okul idaresi tarafından okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrencisi K.B.Ö., bir süre okul önüne gelerek bir süre burada oyalandı, ardından okul güvenlik görevlilerinin uyarısıyla okul müdürü Ahmet Ferit Akgün, K.B.Ö.’nun yanına gelerek kendisi ile bir süre sohbet etti. Akgün, K.B.Ö. isimli öğrenciyi daha sonra okuldan sözlü uyarılarla uzaklaştırdı.