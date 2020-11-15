Denizli'de 7 aylık hamile kadın koronavirüsten kurtuldu zatürreye yenildi
DENİZLİ'de koronavirüsü yenmeyi başaran 7 aylık hamile kadın zatürreye bağlı hayatını kaybetti. Talihsiz kadının bebeği ise sezaryan yardımıyla alındı.
Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki N.Ö. isimli kadın, korona virüs şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 7 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı.
Bir süredir tedavisi devam eden genç kadın, koronavirüsü yenmeyi başardı. Anne adayı olmak için hazırlanan kadın iddialara göre, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalandı.
Öte yandan, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen hamile anne adayı N.Ö. tedavi sırasında aniden fenalaşarak ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen anne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kadının 7 aylık bebeği ise sezaryan yardımıyla alınırken, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi. 23 yaşındaki kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.