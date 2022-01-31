Denizli'de 13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrendi! Kendi de şoke oldu
13 yıl önce safra kesesinden ameliyat geçiren Faruk Karacaoğlu, 2 yıl sonra öğrendikleri ile şoke oldu. 2 yılda 15 doktor tarafından farklı tedavi gören hasta, ikinci bir safra kesesinin olduğunu öğrendi. Safra kesesi alındığı için yıllarca ilaç tedavileriyle geçiştirilen hasta, tespit edilen ikinci safra kesesinin de ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.
Denizli’de yaşayan Faruk Karacaoğlu, 2009 yılında artan ağrıları sonrası hastaneye giderek safra kesesinden ameliyat oldu.
Geçen süre zarfından benzer rahatsızlıkları tekrardan ortaya çıkan Karacaoğlu, farklı doktorlara giderek tedavi olmaya çalışsa da sağlığına bir türlü kavuşamadı. Başvurduğu her uzman tarafından farklı teşhis ve tedaviler önerilen Karacaoğlu'nun ameliyat olduğunu söylemesinin ardından ilaç tedavileri devam etti.
Son 2 yıldan bu yana 15 doktora giderek ağrılarından kurtulmaya çalışan hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet İmdat Koçberber tarafından yapılan muayenesinde ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu. Faruk Karacaoğlu, yapılan başarılı operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.