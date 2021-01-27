Denizli, Antalya ve İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi!
Yoğun yağış ve fırtına birçok kentte hayat felç oldu. Denizli'de rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaştı. Antalya'da rüzgar daha şiddetliydi. Fırtına çok sayıda ağacı yerinden söktü, otomobiller zarar gördü.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birleşti.
Kentte taş taş üstünde kalmadı. Çok sayıda araç zarar gördü. Rüzgar, ağaçlara zarar verdi çöp konteynerlerini devirdi.
Limanda 132.8 kilometre hız!
Sahilde rüzgarla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu. Konyaaltı Yeni Liman'da 132.8, kent merkezinde 87.8, Serik'te 82.8, Finike'de 77.4, Döşemealtı'nda 76.3, Elmalı'da 75.6, Manavgat'ta 74.5, Aksu'da 73.4, Kemer'de 67 kilometreye kadar ulaştı.
Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.