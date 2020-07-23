Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor

2015 yılından itibaren barajda alabalık üretimi gerçekleştirdiğini de aktaran Yılmaz, “Biz burada 2015 yılından itibaren alabalık üreticiliği yapıyoruz 6. yılın içerisindeyiz. Yıllık şu an barajımızdan yurt içine ve dışına yaklaşık bin ton alabalık gönderiyoruz. Biz burada yetiştirdiğimiz balıkları yurt içinde balık hallerine veriyoruz ve yurt dışına çalışan fabrikalara veriyoruz. Biz balıkları fabrikalara gönderiyoruz fabrikalarda işleyip paketliyor ve yurt dışına gönderiyor” dedi.