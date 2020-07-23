Denize kıyısı olmayan Yozgat’ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor
Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yıllık bir ton alabalık üretiliyor.
Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Çekerek Barajında kurulan tesislerde yılda bin ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.
Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin tona kadar alabalık üretiyor. Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun alabalık üretimi yapan tesis sahipleri, balıkları Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor.
Çekerek Barajı’nda kardeşi ile birlikte kurduğu alabalık tesisinde yılda 60-70 ton alabalık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz, verimden memnun olduklarını ancak ilerleyen dönemlerde yıllık üretimi 250 tona çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.
2015 yılından itibaren barajda alabalık üretimi gerçekleştirdiğini de aktaran Yılmaz, “Biz burada 2015 yılından itibaren alabalık üreticiliği yapıyoruz 6. yılın içerisindeyiz. Yıllık şu an barajımızdan yurt içine ve dışına yaklaşık bin ton alabalık gönderiyoruz. Biz burada yetiştirdiğimiz balıkları yurt içinde balık hallerine veriyoruz ve yurt dışına çalışan fabrikalara veriyoruz. Biz balıkları fabrikalara gönderiyoruz fabrikalarda işleyip paketliyor ve yurt dışına gönderiyor” dedi.