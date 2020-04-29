Deniz turuncu renge döndü! Tekirdağ'da Marmara'ya bakanlar şaşırdı
TEKİRDAĞ sahilinde denizin halini görenler şaşkına döndü. Marmara Denizi turuncuya döndü. Bakın bu doğa olayının sebebi neydi?
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilindeki plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
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Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
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Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ile nisan aylarında yaşanıyor.
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Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
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