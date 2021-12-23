Deniz Seki'den Hülya Avşar'a gelen 'simit' tepkilerine gözdağı: Isırırım!

TÜRKİYE ekonomisindeki dolar ve euro kurundaki dalgalı seyir nedeni ile yaşanan değişim ve hayat pahalılığına ilişkin muhabirlerin sorusuna "Gerekirse simit yiyeceğiz" diye yanut veren Hülya Avşar'a günlerdir tepki üzerine tepki yağıyor. Twitter'da TT olan Avşar kızına hem meslektaşlarından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından çok sert eleştiriler geldi. Gülben Ergen, Ebru Şallı, Gökhan Özoğuz, Hakan Yılmaz gibi pek çok ismin "Yalakadan sanatçı olmaz" diyerek eleştirdiği Hülya Avşar'a ünlüler camiasından ilk destek veren isim Deniz Seki oldu. "Hülya Avşar'a laf edenin ayağını,elini ısırırım" diyen Seki Twitter'da TT oldu. Gelen tepkilerden en dikkat çekeni ise "Ona laf söyleyenin elini ayağını ısırırım demiş....Aşının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? ya kuduz olsaydı!" ifadesi oldu