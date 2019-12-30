Deniz Seki konser verdiği otelde sahneden fena düştü! Nazar değdi diyelim
Dün akşam bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki sahnede büyük şok yaşadı. Seki, platformdaki boşluğu fark edemeyince boşluğa düştü.
Otelde dün akşam sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki, hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını hayranlarına okumaya başlayan güzel şarkıcı dikkatsizliğinin kurbanı oldu.
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Şarkıcı Deniz Seki platform ile aydınlatma boşluğu arasındaki boşluğu fark edemeyince sert bir şekilde boşluğa düştü. Seki'nin düşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve çalışanları yardıma koştu.
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Deniz Seki, sesiyle olduğu gibi yazıp bestelediği aşk şarkılarıyla da hafızlara kazındı. Düşmesinin ardından konserini kesmeyen ünlü şarkıcı "Nazar değdi" diyerek konserine devam etti.
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Şarkıcı Deniz Seki, en son konser aldığı sahnede de açıklamalarıyla gündem oldu.
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