Deniz Çakır'ın akıbeti belli oldu EDHO'da Meryem Çakırbeyli haberi herkesi yıktı
ATV'nin reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Meryem Çakırbeyli'nin haberi damga vurdu. Deniz Çakır'ın diziye dönüp dönmeyeceği netleşti.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam 153'üncü son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin hayranları, ekranlara gelen son bölümünde Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri dönmesini beklerken şok yaşadı.
EDHO'nun son bölümüne Meryem Çakırbeyli'nin ölüm haberi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Hızır Çakırbeyli ve ailesi havaalanında, Meryem ve oğlu Ömer'in yurt dışından dönüşünü beklerken büyük bir acı yaşadı.
Türkiye'ye dönen Ömer, babasına sarılıp gözyaşı döktükten sonra annesinin ölüm haberini verdi. Meryem'in tabutunun uçaktan indirilmesiyle yıkılan Hızır ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.