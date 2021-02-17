Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ'un dizisi Masumiyet'te kavga çıktı
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerinde olduğu Masumiyet dizisinin setinde kriz çıktı. İddialara göre, Deniz Çakır ortalığı karıştırdı.
Günlerdir Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın dizisi Masumiyet konuşuluyor. Sezonun merak edilen işlerinden biri haline geldi. Oyuncuların hayranları, gelişmeleri sıkı takip ediyor. Çarşamba günleri ekrana gelecek dizi ise bir hayli iddialı.
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrolü üstlendiği dizide, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular da rol alacak. Oyuncuları ve hikayesi ile gündeme gelen dizi bu sefer de karavan krizi ile gündemde.
Dizi oyuncuları karavan koşulları nedeniyle zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Bu sorundan Masumiyet dizisi de payını aldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, bu konudaki son krize Masumiyet dizisi setinde Deniz Çakır neden oldu.