Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ'un dizisi Masumiyet'te kavga çıktı

Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrolü üstlendiği dizide, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular da rol alacak. Oyuncuları ve hikayesi ile gündeme gelen dizi bu sefer de karavan krizi ile gündemde.