Deniz Akkaya'nın olay sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı

Deniz Akkaya gelen tepkiler sonrasında şunları söyledi: Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim, kimse bana bir konuyla ilgili yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor.

İşte tepki çeken o video...