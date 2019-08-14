Deniz Akkaya'nın olay sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı
Bir dönem komedyen Ata Demirer ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, sosyal medya hesabından eski manken Deniz Akkaya ile arabada çektikleri bir videoyu paylaştı. Akkaya'nın sözlerine tepki yağdı.
Ünlü komedyen Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı sosyal medya hesabından Deniz Akkaya'nın 'Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum' videosunu paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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Deniz Akkaya gelen tepkiler sonrasında şunları söyledi: Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim, kimse bana bir konuyla ilgili yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor.
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Deniz Akkaya'nın sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Akkaya'nın estetiksiz fotoğraflarını paylaştı.
İşte o tepkiler...
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