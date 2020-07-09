Deniz Akkaya'nın estetik itirafı olay oldu!
Deniz Akkaya, önceki gün sosyal medya hesabından hayranlarının merak ettiği soruları cevapladı. 17 kez estetik operasyon geçirdiği iddia edilen 42 yaşındaki manken "Güzelliğinizi neye borçlusunuz?’ sorusuna, ‘Doktorlarıma" yanıtını verdi.
Ünlü manken Deniz Akkaya, önceki gün sosyal medya hesabından hayranlarının merak ettiği soruları cevapladı. Akkaya, estetik sorusununa verdiği cevapla şaşırttı.
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Bir takipçisi, 42 yaşındaki mankene, "Bu güzelliği kime borçlusunuz?" sorusunu yöneltti.
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Geçirdiği sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntüsüne kavuşan Akkaya, "Annem, babam, anneannem, dedem ve doktorlarıma" mesajını yazdı.
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Deniz Akkaya, daha önce 3 kez burun estetiği, 2 kez göğüs kaldırma ve yaş aldırma operasyonu geçirdi.
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