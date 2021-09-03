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Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

EBRU Gündeş'in eşi Reza Zarrab'tan boşanma nedeni olarak gösterilen Reza Zarrab - Hadise yasak aşkıyla ilgili Deniz Akkaya'dan bomba bir iddia geldi. "Bu ilişkide Hadise hamile kaldığı için Reza Zarrab ayrıldı..."

Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiaları sonrasında Ebru Gündeş Zarrab'tan boşanmıştı.

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Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

Ebru Gündeş, en yakın arkadaşlarından biri olan Hadise'nin kendisine ihanetini mahkeme dosyasına sokmuştu. 

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Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar

Deniz Akkaya, Hadise'nin Zarrab ile ilişkisinden hamile kaldığını iddia etti.

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