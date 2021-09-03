Deniz Akkaya'dan olay Reza Zarrab-Hadise iddiası! Hamile kaldı ayrıldılar
EBRU Gündeş'in eşi Reza Zarrab'tan boşanma nedeni olarak gösterilen Reza Zarrab - Hadise yasak aşkıyla ilgili Deniz Akkaya'dan bomba bir iddia geldi. "Bu ilişkide Hadise hamile kaldığı için Reza Zarrab ayrıldı..."
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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Geçtiğimiz aylarda Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiaları sonrasında Ebru Gündeş Zarrab'tan boşanmıştı.
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Ebru Gündeş, en yakın arkadaşlarından biri olan Hadise'nin kendisine ihanetini mahkeme dosyasına sokmuştu.
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Deniz Akkaya, Hadise'nin Zarrab ile ilişkisinden hamile kaldığını iddia etti.
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