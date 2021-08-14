Deniz Akkaya'dan eski eşi Efe Önbilgin ile ilgili 'FETÖ' iddiası

Ünlü manken Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki sürtüşme devam ediyor. Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yakarak, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip yeni bir açıklama yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre; Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Günah benden gitti" diyerek Önbilgin ve avukatının 'FETÖ' için çalıştığını öne sürdü.