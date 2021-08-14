Deniz Akkaya'dan eski eşi Efe Önbilgin ile ilgili 'FETÖ' iddiası
Eski manken ve son yılların ünlü magazin yorumcularından Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin ile avukatı için "Türkiye'den kaçan FETÖ'cü yapı, Londra'da saklanıyor. Oradaki uygunsuz işlere imza atanlara türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu arkadaşlar vesile oluyor" iddiasını ortaya attı.
Ünlü manken Deniz Akkaya ile kızının babası Efe Önbilgin arasındaki sürtüşme devam ediyor. Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgen'le arasındaki tüm gemileri yakarak, yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını paylaşmaması için açtığı davaya sinirlenip yeni bir açıklama yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre; Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Günah benden gitti" diyerek Önbilgin ve avukatının 'FETÖ' için çalıştığını öne sürdü.
Sabah'ta yer alan habere göre; Eski sevgilisi ve avukatını suçlayan Akkaya, "Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de baba müsveddesi gördüm. 'Ayşe bıktı artık yapmayın, şu çocuğu alet etmeyin kişisel hırslarınıza' dedim. Günah benden gitti" dedi.
"Sen buradan kaçmış FETÖ suçlusu kişilere orada oturma izni alırsan..."
Akkaya, "Türkiye'den kaçan FETÖ'cü yapı Londra'da saklanıyor. Burada uygunsuz işlere imza atanlara orada türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu kaçak arkadaşlar vesile oluyor... Sen buradan kaçmış FETÖ suçlusu kişilere orada oturma izni alırsan sana da bunun hesabını sorarlar" dedi.
Akkaya, açıklamalarına şöyle devam etti: