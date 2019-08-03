Deniz Akkaya yeni yaşını iddialı bir fotoğraf ile kutladı! Yaşına rağmen fiziği efsane!
Son olarak kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmasıyla Cengiz Semercioğlu ile tartışarak gündeme gelen model Deniz Akkaya, yeni yaşını da cesur bir fotoğraf ile kutladı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisinin bikinili fotoğraflarını paylaşmasının ardından kızı Ayşe ile de bikinili fotoğraf paylaşarak tartışmalara neden olan Deniz Akkaya, yeni yaşını oldukça cesur bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafı ile sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü modelin 42. yaşına rağmen düzgün fiziği ise dikkat çekti. Akkaya, ''Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum'' diyerek paylaştığı bu fotoğraf ile birçok övgü dolu yorumlar aldı.
Model Akkaya, yaz tatili için bulunduğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda dostlarıyla beraber düzenlediği bir parti ile yeni yaşını kutladı.
Sporu hayatından eksik etmeyen Akkaya'nın fotoğrafını gören takipçileri, "Keşke bende o yaşta böyle olsam, Türkiye'nin en etkileyici ve dişi bakışları olan manken unvanını hak eden tek kadını sizsiniz bence" gibi yorumlar yaptı.