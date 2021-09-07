Deniz Akkaya ve Seren Serengil'den bomba Hadise iddiası: Doğurursam bu kadar para...

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programındaki yorumcular Deniz Akkaya ve Seren Serengil, şarkıcı Hadise ile ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya attıkları iddialara bir yenisini daha ekledi. Akkaya, Hadise hakkında duyduğu bir iddiayı anlatarak, “Reza Zarrab’la ilişkisi hamile kaldığı için bitti” demişti.

Hadise'nin Reza Zarrab'dan hamile olduğunu iddia eden Deniz Akkaya, bugün sabah ekranlara gelen canlı yayında 'Hadise-Reza Zarrab' iddialarında adeta boyut atladı. "Bazı sanatçılarla ilgili benzer dedikodular çıkar, kimisinin sadece para ile ilgili sürekli dedikoduları çıkar mesela... Biz bu hikayeyi kurgulayan kişi değiliz, bizim kurgulamamız değil bu..." diyen Deniz Akkaya, Hadise ile ilgili bu söylentilerin boşa çıkmadığını, daha kötü şeyler de olduğunu öne sürerek; "Hadise Reza Zarrab'dan hamile kaldı. 'Doğurursam bu kadar para isterim, doğurmazsam da bu kadar...' demiş" diye konuştu.