Deniz Akkaya kızıyla bikinili fotoğraf paylaştı! Kaslı vücudu sosyal medyada olay oldu
Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından kızıyla beraber bikinili fotoğrafını paylaştı.
Ünlü model Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe ile sosyal medyadan sıkça paylaşım yapıyor buna bir yenisini ekleyen Akkaya, kızıyla beraber bikinili fotoğrafını yayınladı. Akkaya'nın sosyal medyaya yüklediği kızıyla yeni fotoğrafında ise ünlü modelin kaslı vücudu dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafı ile olay olan Akkaya'nın şimdi ise sosyal medyada kaslı vücudu konuşulur oldu. Yaptırdığı estetiklerle sıklıkla gündeme gelen Akkaya'nın yüzünü gören takipçileri "Senin yüzüne ne olmuş böyle ya fotoğrafı görünce irkildim." yorumunu yapmışlardı.
Şimdilerse Deniz Akkaya'nın kızıyla bikinili fotoğrafını paylaşması üzerine Akkaya'nın kaslı vücudu gündeme oturdu. Akkaya, kızıyla fotoğrafını, “Like mother like daughter…Türkçe meal-i; anasına bak kızını al! Not, kızım her anlamda benim üst modelim vicdanen, bilinç ve erdem her konuda…” notuyla paylaştı.
Akkaya'nın kızının yanı sıra ise konuşulan kaslı vücudu oldu. Bazı takipçileri Akkaya'ya, ''Deniz Hanım kafes dövüşçüsü gibi oldunuz spora biraz ara verin isterseniz'' diyerek öneri de bulundu.