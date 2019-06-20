Deniz Akkaya kızıyla bikinili fotoğraf paylaştı! Kaslı vücudu sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafı ile olay olan Akkaya'nın şimdi ise sosyal medyada kaslı vücudu konuşulur oldu. Yaptırdığı estetiklerle sıklıkla gündeme gelen Akkaya'nın yüzünü gören takipçileri "Senin yüzüne ne olmuş böyle ya fotoğrafı görünce irkildim." yorumunu yapmışlardı.