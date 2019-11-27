Deniz Akkaya Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e yaptığı benzetmeyle tepki çekti
Deniz Akkaya, Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Haluk Bilginer için yaptığı benzetme ile sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Haluk Bilginer, puhutv.com'da yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu'' seçilmesiyle herkesin takdirini toplarken ünlü isimler de kayıtsız kalmayarak tebrik mesajları yayınladı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer'e sanat, siyaset dünyasından tebrik mesajları yağarken menken Deniz Akkaya da sosyal medya hesabı Instagram'dan bir tebrik paylaşımında bulundu. Ancak Akkaya'nın paylaşımı sosyal medya takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.
Haluk Bilginer ile daha önce çekilmiş bir fotoğrafı ile hem Instagram akımına uyum sağlayarak 'tbt' paylaşımı yapan hem de Bilginer'i tebrik etmek amacıyla paylaşım yapan Deniz Akkaya, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Ve ve ve bugüne yakışan bir TBT… Eline, kariyerine, sesine, ruhuna ancak bu kadar yakışabilirdi bir oyuncunun! Bu topraklardan… oyunculuğun Tanrısı Haluk Bilginer önünde eğilir ayakta alkışlarız seni"