Deniz Akkaya annesinin cenaze töreni saatini paylaşmamıştı açıklama geldi

“Değerli dostlarıma ve sosyal medya ile gönül bağı kurduğum tüm güzel insanlara… Annemin cenaze törenini buradan veya özel olarak paylaşmadığım için gönül koyan tüm haklı yakınlarımıza… Babam, yarım asırdır aynı yeşil gözler ile akşam yemek masasına oturan, özellikle denizcilik dünyasının tanıdığı, çok geniş bir aileye sahip eski bir bürokrat.