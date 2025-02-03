DENETİM ve VERİMLİLİK BAKANLIĞI KURULMALI

2024 yılında başımıza gelen, nedeni insan unsuru olan felaketlere şöyle bir bakalım:

İliç ilçesinde işletilen bir altın madeninde depolanan toprak yığınının heyelana dönüşmesi sonucu 9 işçimiz hayatını kaybetti.

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yapılan tadilat esnasında çıkan yangın sonucunda 29 insanımız hayatını kaybetti.

Balıkesir'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 çalışanımız hayatını kaybetti.

En son 2025 yılının başında, Bolu Kartalkaya’da turizm tarihine geçen bir facia yaşadık. Bölgedeki bir otelde çıkan yangın neticesinde 78 canımız hayatını kaybetti.

Bu elim facia sonrasında kurumlar, suçu birbirlerine attı.

Ruhsatı veren İl Özel İdare, yangın raporu veren Bolu Belediyesi, yıldız denetimi yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı…

Can ve mal güvenliği denetimi yapan bir kurum yok.

2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte özel OSGB’ler faaliyete başladı.

Amacı, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek. Yani, işletmelerin can ve mal güvenliği için gerekli tedbirleri almasını sağlamak.

Bugüne kadar, amaca çok hizmet ettiği görülmedi.

Bakanlıkların da kendi kurum ve kuruluşları ile bağlısı özel teşekkülleri denetlemekte olan teftiş kurulları var.

Ayrıca, doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurumu var.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlılarını denetleyen Sayıştay’ımız var.

Aslında yeterli miktarda bir denetim mekanizmasının varlığından pekâlâ bahsedilebilir.

Fakat, bütün bunlar can/mal güvenliğini sağlamaya ve yolsuzlukları/usulsüzlükleri önlemeye yetmiyor.

Bakanlık denetimlerinde ahbap çavuş ilişkileri devreye giriyor. Müfettişler denetledikleri resmi ve özel kurumlardaki yöneticilerle çıkar amaçlı ilişki kurabiliyorlar.

Denetleyeni denetleyen, bakanlığın denetlediği özel ve resmi kurumu tekrar denetleyerek doğruluğunu kontrol ve teyit eden bir yapıya ihtiyaç var.

Bu yapı, DENETİM BAKANLIĞI olabilir.

Ayrıca, bakanlıklar yaptıkları denetimlerin sonuçlarına ait raporların bir nüshasını bu kuruma göndermeli.

Trump, göreve başladıktan sonra Verimlilik Bakanlığı kuracağını söylemişti.

Bakanlığı ihdas etti ve başına dünyanın en zengin adamını -Elon Musk’ı- getirdi.

Geçenlerde, Sabah Gazetesi’nden Melih Altınok, Musk’ın bu göreve getirilmesinden sonra “Her ülkeye lazım” diye ihtiyaçtan bahsetti.

Sanırım, en çok da bize lazım.

Kurumlardaki verimliliği sağlayacak, mali kaynakları yerinde ve rantabl kullanacak, insan kaynağını doğru yönetip üretken kılacak VERİMLİLİK BAKANLIĞI’na ihtiyacımız var.

Devlet Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü birleştirilerek DENETİM ve VERİMLİLİK BAKANLIĞI kurulabilir.

Türkiye gibi, orta direğin ortadan kalkmaya başladığı ve sınırlı kaynaklarımızın hoyratça kullanıldığı, can ve mal güvenliğinin tam sağlanamadığı ülkemizde DENETİM ve VERİMLİLİK BAKANLIĞI işe yarayabilir.

Düşünün derim…