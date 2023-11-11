Denemek için başlamıştı, kilosu 200 bin TL'ye satılıyor!
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Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen ve kilogramı 200 bin lira olan safranı deneme amaçlı bahçesine eken ve ardından ticarete çeviren ziraat mühendisi Bayram Çalışkan hasada başladı.
Elazığlı inşaat ve ziraat mühendisi Bayram Çalışkan (34), 3 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu’da yetişen safran bitkisini gördü.
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2020 yılında deneme amaçlı ilk siparişini veren Çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca köyünde bulunan bahçesine ekti.
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Bitkinin güzel verim verdiğini gören Çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak yaklaşık bir dönüm alana safran ekti.
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Bu yıl 3’üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını 150 ile 200 lira arası satıyor.
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