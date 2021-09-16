Deneme amaçlı dikti Trabzon'da duyanlar bahçeye akın etti: Taleplere yetişemiyor
TRABZON’da halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesinin 4 yıl süren deneme üretimleri tamamlandı.
Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 4 yıl süren deneme üretimleri tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan ve üretiminin başarılı olduğu belirtilen meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek verdi.
Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırıldı.
Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronya meyvesi, bahçede alıcı buluyor. Bu yıl hasadı yapılan ürünlerin tamamı satıldı.