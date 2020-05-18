Demlikte kalan çayı dökmeyin faydaları şaşırtıyor!

Ayak Kokusuna Çayla Son Verin

Her akşam ılık çay dolu bir leğende, ayaklarınızı birkaç dakika bekletmeniz, ayak kokusundan kurtulmak için en iyi yoldur. Eğer ayakkabılarınızdaki kokudan da kurtulmak isterseniz, geceden sabaha kadar ayakkabı içinde bırakılacak, demlenmiş bir kaç poşet çay bu işi görecektir.