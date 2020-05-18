Demlikte kalan çayı dökmeyin faydaları şaşırtıyor!
Millet olarak en fazla tükettiğimiz içeceklerden çayı fazlaca israf edebiliyoruz.Demlikteki çayın da bilmediğimiz bir çok faydası var. İşte çöpe döktüğümüz kalan çayın faydaları!
Gözlerinize Çay İle Bakım Yapın
Buzlu suda bekletilmiş çay poşetleriyle yapılan soğuk kompres göz kapakları ve göz altındaki şişlikleri giderecektir. Ayrıca çapaklanan gözlere çay buharı çok faydalıdır.. Kullanılmış demlik poşet çayını ılık suyla karıştırın. 20 dakika boyunca gözlerinize sürün. Göz altı torbalarını geçirdiği gibi mikropları da kıracaktır.
Ayak Kokusuna Çayla Son Verin
Her akşam ılık çay dolu bir leğende, ayaklarınızı birkaç dakika bekletmeniz, ayak kokusundan kurtulmak için en iyi yoldur. Eğer ayakkabılarınızdaki kokudan da kurtulmak isterseniz, geceden sabaha kadar ayakkabı içinde bırakılacak, demlenmiş bir kaç poşet çay bu işi görecektir.
Yaraların Temizlenmesinde Etkilidir
Cildinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için çayı pamukla yaranıza sürerek fayda sağlayabilirsiniz.
Saçlara Parlaklık Verir
Banyodan önce en az iki bardak soğutulmuş çayla saçınızı yıkarsanız, hem saçlarınızın beyazlaşmasını önlersiniz hem de pırıl pırıl parlayan saçlara sahip olursunuz.