Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli kural hatası yaptılar! Tedbirleri umursamadılar
Cenk Küpeli ve eşi Demet Şener'in, Bebek'te araçlarıyla seyir halindeyken hem maske takmayarak hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak kuralları çiğnemesi dikkat çekti.
2018 yılında İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi. Salgın sonrası alınması gereken tedbirlere uyulmadığı görülen çift dikkatleri çekti.
"Çift kuralları hiçe saydı": İkili, hem maske takmayarak hem de özel araçlarının ön tarafına iki kişi oturarak koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kuralları hiçe saydı. Küpeli çifti, aynı anda iki kural hatası yaparak tepki topladı.
"Sahilde yürüyüş yapmışlardı": Geçen yılın Haziran ayında Cenk Küpeli'yle dünyaevine giren Demet Şener ve eşi, corona virüs salgınının hızla yayılmasından sonra 'Evde Kal' kampanyasına destek verip çağrıda bulunmuşlardı. Ancak, çiftin beraber el ele yürüyüş yapmaları, uyarıları dikkate almamaları dikkatleri çekti.
Demet Şener kimdir?
Demet Şener, 11 Nisan 1977’de Bursa’da doğdu.