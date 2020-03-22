Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli coronavirüs uyarısını dikkate almadılar!
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile hayatını birleştiren Demet Şener, virüs salgını sonrası 'Evde Kal' çağrısı yapmasına rağmen sahilde eşiyle el ele yürüyüş yaparken görüntülendiler.
Geçen yılın Haziran ayında Cenk Küpeli'yle dünyaevine giren Demet Şener ve eşi, corona virüs salgınının hızla yayılmasından sonra 'Evde Kal' kampanyasına destek verip çağrıda bulunmuşlardı. Ancak, çiftin beraber el ele yürüyüş yapmaları, uyarıları dikkate almamaları dikkatleri çekti.
Geçtiğimiz hafta kendi adını taşıyan giyim markasını çıkaran Şener ve eşi Cenk Küpeli, sahilde el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Magazin Hattı'nda yer alan habere göre Demet Şener, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlattı. Ünlü model çocukları 13 yaşındaki İrem ile 10 yaşındaki Ömer Kutluay için de aynı şekilde önlem aldığını vurguladı.
Önceki günlerde sosyal medyada başlatılan, 'Evde Kal' kampanyasına destek veren ünlüler arasında yer almış ve “Hem kendimi hem de sevdiklerimi korumak adına zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyorum ama pozitif düşünerek, denilenleri yaparak bu günleri de atlatacağız inşallah” mesajını paylaştı.
Demet Şener Kimdir?
Demet Şener, 11 Nisan 1977’de Bursa’da doğdu.