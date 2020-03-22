Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli coronavirüs uyarısını dikkate almadılar!

Geçtiğimiz hafta kendi adını taşıyan giyim markasını çıkaran Şener ve eşi Cenk Küpeli, sahilde el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Magazin Hattı'nda yer alan habere göre Demet Şener, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri anlattı. Ünlü model çocukları 13 yaşındaki İrem ile 10 yaşındaki Ömer Kutluay için de aynı şekilde önlem aldığını vurguladı.