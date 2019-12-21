Demet Şener ve Cenk Küpeli kimseye aldırış etmedi AVM'de fena yakalandılar
Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli alışveriş merkezinde aşka geldi. Alışveriş yapmaya gelen çift, bir ara yürüyen merdivenlerde öpüştü.
Son günlerde, Haziran ayında Demet Şener ile evlenen Cenk Küpeli'inin düğünde giydiği smokininin parasını ödeyip ödemediği konuşulmuştu. Çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde öpüşürken kameralara yakalandı.
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Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezine gelen Demet Şener ve Cenk Küpeli, el ele alışveriş yaparken görüntülendi.
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Basın mensuplarını fark eden çift, etraftaki bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş oldukları yürüyen merdivende öpüştü. Çiftin aşka geldikleri anlar ise kameralara yansıdı.
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Öte yandan ani bir kararla Demet Şener'le evlenen Cenk Küpeli'nin nikahta giydiği smokinin parasını hala ödemediği ortaya çıkmıştı.
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