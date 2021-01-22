Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızını gören şaştı kaldı annesinin kopyası

2019 yılında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde evliliğini noktalayan Demet Şener magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi nedeniyle boşanan ünlü çiftten Demet Şener, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.