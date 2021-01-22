Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızını gören şaştı kaldı annesinin kopyası
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ı paylaştı. İrem Kutluay'ın son hali herkesi büyüledi.
2019 yılında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde evliliğini noktalayan Demet Şener magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi nedeniyle boşanan ünlü çiftten Demet Şener, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
İbrahim Kutluay ile uzun bir süre evli kalan Demet Şener, kızı İrem Kutluay ile paylaşımda bulundu. İrem Kutluay'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamazken yorumlar arka arkaya geldi.
15 yaşında olan İrem Kutluay'ın son halini göre sosyal medya kullanıcıları 'Güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlarda bulundu. Uzun boyu ile babası İbrahim Kutluay'a çeken İrem Kutluay sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile verdiği poz...