Demet Şener Cenk Küpeli'den neden boşandığını açıkladı iddialar doğru çıktı
Demet Şener ile Cenk Küpeli, dün tek celsede boşandı. Şener, biten evliliğinin ardından nedenini açıkladı.
Demet Şener ve Cenk Küpeli, 2019 yılında dünyaevine girmiş, ikilinin mutlu bir birliktelikleri vardı. Fakat dün Şener ve Küpeli'nin evlilikleri bitti. Ünlü çift, tel celsede boşandı. Boşanmanın ardından ilk açıklamayı Cenk Küpeli yaptı. Küpeli, eski eşine övgüler yağdırdı.
Bugün ise Demet Şener bir açıklama yaptı. Sürpriz bir şekilde evliliğini noktalama kararı alan Şener, Instagram hesabından yaptığı açıklamada evliliklerinin çocuk isteme yüzünden bittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır.''
''Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum."