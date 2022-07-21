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Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Güzelliği ile herkesi büyüleyen güzel oyuncu Demet Özdemir, Nişantaşı'nda gazetecilere makyajsız yakalandı.

Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Önümüzdeki ay şarkıcı Oğuzhan Koç'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun temponun arasında bir de koronavirüs atlatan Özdemir, Nişantaşı'nda makyajsız halde gazeteciler tarafından görüntülendi.

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Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Ünlü oyuncu, nişan sonrası çıktıkları tatil dönüşü koronavirüse yakalanmıştı. Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini belirten oyuncu, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti.

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Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Karantina süresi biten ve iyileşen Özdemir, önceki gün yeniden test yaptırmıştı. Covid-19 testi sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı, derin bir nefes almıştı.

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Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak dizide rol almaya hazırlanan Özdemir, cuma günü başlayacak yapımın çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı.

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