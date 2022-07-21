Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı
Güzelliği ile herkesi büyüleyen güzel oyuncu Demet Özdemir, Nişantaşı'nda gazetecilere makyajsız yakalandı.
Önümüzdeki ay şarkıcı Oğuzhan Koç'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun temponun arasında bir de koronavirüs atlatan Özdemir, Nişantaşı'nda makyajsız halde gazeteciler tarafından görüntülendi.
Ünlü oyuncu, nişan sonrası çıktıkları tatil dönüşü koronavirüse yakalanmıştı. Hastalık sürecini ağrılı ve ağır geçirdiğini belirten oyuncu, hem nişanlısını hem de hayranlarını endişelendirmişti.
Karantina süresi biten ve iyileşen Özdemir, önceki gün yeniden test yaptırmıştı. Covid-19 testi sonucunun negatif olduğunu öğrenen Demet Özdemir ve nişanlısı, derin bir nefes almıştı.
Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak dizide rol almaya hazırlanan Özdemir, cuma günü başlayacak yapımın çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı.