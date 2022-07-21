Demet Özdemir'in makyajsız hali şaşırttı

Önümüzdeki ay şarkıcı Oğuzhan Koç'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Demet Özdemir, yeni dizisi için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun temponun arasında bir de koronavirüs atlatan Özdemir, Nişantaşı'nda makyajsız halde gazeteciler tarafından görüntülendi.