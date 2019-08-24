Demet Özdemir'in adı Kaan Yıldırım'la anılınca Seçkin Özdemir'e açıklama yaptı

Bodrum'da görüntülenen Kaan Yıldırım ve Demet Özdemir haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlasa da birçok kişi bu yalanlamaya pek de inanmamıştı. Durum böyle olunca Kaan Yıldırım, İstabul'a döner dönmez yakın dostu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir ile görüştü.