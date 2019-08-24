Demet Özdemir'in adı Kaan Yıldırım'la anılınca Seçkin Özdemir'e açıklama yaptı
Erkenci Kuş dizisinin yıldızları Can Yaman'la Demet Özdemir'in aşk yaşadığı konuşulurken bir anda oyuncu Kaan Yıldırım'la görüntülenen Demet Özdemir şaşkınlık yaratmış aşk iddialarını yalanlamıştı. Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir'le de Kaan Yıldırım çok yakın arkadaş olunca ortalık karışmıştı. Yıldırım, Özdemir ile görüştü.
Erkenci Kuş dizisinin çekimlerinde tanışarak arkadaşlıklarının aşka taşıdıkları konuşulan Can Yaman'la Demet Özdemir'in uzun bir zamandır beraber oldukları konuşulurken Bodrum'da hem havuz başında hem de gece vakti yalnız görüntülenen Kaan Yıldırım ve Demet Özdemir kafaları karıştırmıştı.
Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir'in de Kaan Yıldırım'ın çok yakın arkadaşı olmasıyla ortalık iyice karışmıştı. Oyuncu Demet Özdemir, geçen yıl Seçkin Özdemir ile aşk yaşamış ancak ilişkileri sadece birkaç ay sürmüştü.
Bodrum'da görüntülenen Kaan Yıldırım ve Demet Özdemir haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlasa da birçok kişi bu yalanlamaya pek de inanmamıştı. Durum böyle olunca Kaan Yıldırım, İstabul'a döner dönmez yakın dostu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Seçkin Özdemir ile görüştü.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Fulya’daki bir mekanda yakın arkadaşı Seçkin Özdemir’le kahvaltıda buluştu. Yıldırım’ın, yakın arkadaşına Demet Özdemir’le çekilen fotoğraflarının perde arkasını anlattığı tahmin ediliyor.