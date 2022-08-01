Demet Özdemir'in ablası güzelliğiyle gündem oldu! "Bunlar nasıl abla kardeş" dedirtti

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir şubat ayında Oğuzhan Koç'la nişanlanmış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Düğün için gün sayan ünlü oyuncunun ailesi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Demet Özdemir'in ablası güzelliğiyle gündem oldu.