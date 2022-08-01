Demet Özdemir'in ablası güzelliğiyle gündem oldu! "Bunlar nasıl abla kardeş" dedirtti
Oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç'la nişanlanmıştı. Nikah masasına oturmak için gün sayan oyuncunun ablası güzelliğiyle gündem oldu.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir şubat ayında Oğuzhan Koç'la nişanlanmış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı. Düğün için gün sayan ünlü oyuncunun ailesi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Demet Özdemir'in ablası güzelliğiyle gündem oldu.
Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan Demet Özdemir, şimdi de yeni projelerle ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.
Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evlilik için ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.
Oğuzhan Koç'un, güzel oyuncu Demet Özdemir'i ailesinden istediği anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.