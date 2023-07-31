BIST 7.183
DOLAR 26,93
EURO 29,73
ALTIN 1.701,23

Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

|
Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

Oğuzhan Koç ile boşandıktan bir süre sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. O karede DJ Sergio'nun da olması dikkat çekti.

Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

Oyuncu Demet Özdemir son dönemin parlayan yıldızlarından. Canlandırdığı farklı karakterlerle kariyerini yükselten Özdemir, Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos 2022’de nikah masasına oturmuştu.

17
Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

Düğünleri çok konuşulan çiftin evliliği çok da uzun sürmedi. 1 yıl dolmadan krizler yaşayan çift, 8 Mayıs’ta boşandı.

27
Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

Boşanmanın ardından Yunanistan’da tatile çıkan ünlü oyuncu, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı.

37
Demet Özdemir, Yunan DJ ile aşk yaşıyor denmişti: İlk fotoğraf geldi!

Özdemir bu süreçte tanıştığı Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. Bir başka iddiaya göre ise ikili çoktan bir ilişki yaşamaya başladı.

47