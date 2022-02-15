Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Yüzük dikkatlerden kaçmadı: Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu. İkili, müjdeli haber sonrasında objektiflere böyle poz verdi. Özdemir'in tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. 4 karatlık yüzüğün ünlü oyuncu için özel olarak tasarlandığı belirtildi. Yüzüğün fiyatıyla ilgili ise henüz net bir bilgi yok.