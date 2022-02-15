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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Oğuzhan Koç sürpriz bir şekilde Demet Özdemir’e evlenme teklif etti. Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyon’da Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine Demet Özdemir ‘Evet’ dedi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine giriyor. Hazırladığı sürpriz organizasyonla evlenme teklifinde bulunan Oğuzhan Koç, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı. Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak 1 ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Yüzük dikkatlerden kaçmadı:  Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu.  İkili, müjdeli haber sonrasında objektiflere böyle poz verdi. Özdemir'in tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. 4 karatlık yüzüğün ünlü oyuncu için özel olarak tasarlandığı belirtildi. Yüzüğün fiyatıyla ilgili ise henüz net bir bilgi yok.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'eevlenme teklif etti. Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor 14 Şubat'ta evlilik teklifi geldi yüzüğün fiyatı ne?

Çift, bir ay önce Paris tatili dönüşü ayrılık kararı almıştı.

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