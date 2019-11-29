Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Doğduğun Ev Kaderindir'le bomba gibi geliyor

Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile beraber 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle geri dönüyor.

Can Yaman ile beraber rol aldığı Erkenci Kuşdizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, yepyeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Can Yaman'ın ardından İbrahim Çelikkol ile berbaer başrolü payalaşacak olan Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' hakkında özel bilgiler ortaya çıktı.

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TV8 ekranlarında yer alacak olan dizi 'Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcılığını OG Medya üstlendi. Dizinin ilk sahnelerini TV8'in çok beğendiği, kanalın Genel Müdürü Aslı Çini tarafından doğrulandı. Aslı Çini "Şahana bir iş oldu" yorumunda bulundu.

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Yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir'in fragmanının ise önümüzdeki hafta sonu yayınlanması bekleniyor.

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TV8'de yayınlanacak olan bu dizi, Demet Özdemir'in ilk dram projesi olmasına rağmen güzel oyuncunun rolün altından başarıyla kalktığı söyleniyor.

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