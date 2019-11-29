Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol 'Doğduğun Ev Kaderindir'le bomba gibi geliyor

Can Yaman ile beraber rol aldığı Erkenci Kuşdizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, yepyeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Can Yaman'ın ardından İbrahim Çelikkol ile berbaer başrolü payalaşacak olan Özdemir'in yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' hakkında özel bilgiler ortaya çıktı.