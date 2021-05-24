Demet Özdemir mayosuyla fırtınalar estirdi tatil pozları Instagram'dan geldi
TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Tatil pozlarını peş peşe Instagram hesabından yayımladı.
Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla beraber yeni bir işe girişmek yerine dinlenmeyi tercih etti. Özdemir, dizisinin finalinin ardından tatile çıktı. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la mutlu bir birlikteliği olan yıldız isim, tatil pozlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Havuzun içinde deniz yatağında sere serpe poz veren ünlü oyuncu, tatil pozlarına ara vermeden bir yenisi daha ekledi.
Siyah mayosuyla poz veren Demet Özdemir sosyal medyayı yaktı geçti. Özdemir paylaşımına "Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum" notunu ekledi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç tatillerinde oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran da eşlik ediyor.