Demet Özdemir mayosuyla fırtınalar estirdi tatil pozları Instagram'dan geldi

Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla beraber yeni bir işe girişmek yerine dinlenmeyi tercih etti. Özdemir, dizisinin finalinin ardından tatile çıktı. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la mutlu bir birlikteliği olan yıldız isim, tatil pozlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.