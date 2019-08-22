Demet Özdemir Kaan Yıldırım'lı aşk açıklaması! 'Çok uzun zamandır hayal ettiğim...'
Can Yaman ile ayrıldığı konuşulan Demet Özdemir, Ezgi Eyüboğlu ile yeni boşanan Kaan Yıldırım ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım o aşk iddiaları için bakın neler söylediler.
Erkenci Kuş'un setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıdığı söylenen Can Yaman ve Demet Özdemir'in ayrıldığı konuşulurken Özdemir'in adı Ezgi Eyüboğlu'ndan yeni boşanan Kaan Yıldırım ile anılmaya başlamış hatta ikili Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenmişti.
Öncelikle bir arkadaş ortamında bir araya geldikleri görünlen Kaan Yıldırım ve Demet Özdemir ardından Bodrum'da bir evde havuz başında görüntülenmişti.
Havuz başında vakit geçirirken görüntülenen Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım, kameraları fark edince panik olmuş hatta Demet Özdemir'in kameraları fark etmesi sonucu, Kaan Yıldırım’a “Eyvah çektiler, ne yapacağız?” dediği öne sürülmüştü.
Havuz başında kameralara yakalandıktan sonra birbirlerinin yanından ayrılan Özdemir ve Yıldırım gece yarısı ise yeniden bi araya geldiler. Havuz başında oturup uzun uzun sohbet ettiği görülen ikiliden Yıldırım’ın Özdemir’in kolunu öptüğü ve başını omuzuna yasladığı görüldü. Kaan Yıldırım, bir ara üşüyen Demet Özdemir’e battaniye getirdi.