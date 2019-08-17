Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu

Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu

MARMARİS'te Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin kapısında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu - Sayfa 1

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu - Sayfa 2

İtalya'da bulunan Can Yaman, bu sabah otelinden çıkarken kapıda bekleyen hayranlarının büyük sevgi gösteriyle karşılaştı.

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Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu - Sayfa 3

Oyuncu kapıdan çıkar çıkmaz kadın hayranları tarafından öpücüklere boğuldu. Çok sayıda İtalyan, oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

İşte o anlar

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Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu - Sayfa 4


Aynı zamanda başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da yayınlanıyor.

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