Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'da Can Yaman öpücüklere boğuldu
MARMARİS'te Demet Özdemir ile tatil yaptıktan sonra İtalya'ya giden Can Yaman, kaldığı otelin kapısında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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İtalya'da bulunan Can Yaman, bu sabah otelinden çıkarken kapıda bekleyen hayranlarının büyük sevgi gösteriyle karşılaştı.
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Oyuncu kapıdan çıkar çıkmaz kadın hayranları tarafından öpücüklere boğuldu. Çok sayıda İtalyan, oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.
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Aynı zamanda başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da yayınlanıyor.
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