Demet Özdemir gerçeği Instagram'dan açıkladı sarışın hali olay oldu

Can Yaman ile çalkantılı ilişkisi ve dizisi Erkenci Kuş'un ardından İbrahim Çelikkol ile TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir de hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden kuruyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sete çıkamayan Özdemir, Instagram'dan yaptığı canlı yayınlarla ve paylaşımlarla sevenleriyle iletişim halinde.