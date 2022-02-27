Demet Özdemir 30. yaşına Oğuzhan Koç'un romantik sürpriziyle girdi elbisenin arkası olay
Oğuzhan Koç ile kısa bir ayrılığın ardından 14 Şubat'ta aldığı evlilik teklifi yeniden barışan Demet Özdemir, sevgilisinin hazırladığı doğum gününde tercih ettiği sırt dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı salladı.
Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Demet Özdemir, bugün 30 yaşına bastı. Arkadaşları ve sevigilisiyle yeni yaşını kutlayan Özdemir'in kıyafeti ise çok konuşuldu. İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu.
Güzel oyuncu Özdemir de kendi sosyal medya hesabından doğum günü dileklerine teşekkür etti.
Sırt dekolteli beyaz mini elbisesi ile ellerinde balonların olduğu bir kareyi paylaşan Özdemir, gönderisine şunları yazdı:
"30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun. Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez. Asıl iyi ki siz varsınız."