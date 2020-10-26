Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in yayın tarihi belli oldu! İşte konusu ve oyuncuları
Başollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi, yayın tarihi belli oldu. Üç kadının hayat mücadelesini anlatan Alev Alev dizisi, Ay Yapım imzalı olacak.
Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı.
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Üç kadının hayat mücadelesini anlatan Alev Alev'de Çukur'a veda eden Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan da rol alacak olan dizi, 5 Kasım Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.
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Alev Alev 1. bölümde neler olacak?
Cemre'nin (Demet Evgar) kızını da alıp kaçma planı yaptığı tanıtımda sarnıçta çıkan yangın her şeyi alt üst ediyor.
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Görkemli yardım gecesinde yükselen alevler, karakterleri ve hikayeleri birbirinden farklı üç kadının hayatını sonsuza kadar değiştiriyor.
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