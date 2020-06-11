Demet Evgar'ın son halini gören şaştı kaldı botoks yaptırdım deyip anlattı
Demet Evgar, botoks yaptırdığını söyleyip aslında başına neler geldiğini Instagram hesabından yazdı. Evgar'ın son halini gören hayranları gözlerine inanamadı.
Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını hayrete düşürdü. Botoks yaptırdığını söyleyerek bir video çeken Demet Evgar, karantina günlerini beraber geçirdiği ailesiyle son halinin dalgasını geçti.
Talihsiz günler yaşayan Demet Evgar, kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü Instagram'dan paylaştığı bir video ile tiye aldı. Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" sözleriyle takipçilerini güldürdü.
Arı sokması sebebiyle dudağı bir hayli şişen Evgar, Instagram'ın hikaye kısmından yayımladığı videoda şu sözlere yer verdi:
"Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım."