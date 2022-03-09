Demet Evgar hamile bebeğin cinsiyeti bile belli Demet Evgar evli mi bebeğin babası kim
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası sosyal medyayı salladı. BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu konuşuluyor. Peki Demet Evgar'ın bebeğinin babası kim Demet Evgar evli mi?
8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dur dediği tek kişilik protesto videosuyla sosyal medyayı sallayan ve ardından Birleşmiş Milletler (BM) BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen ünlü oyuncu Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada en çok merak edilen ve araştırılan konu ise evli olmadığı bilinen Demet Evgar'ın sevgilisinin kim olduğu yönünde...
Demet Evgar ilk kez özel hayatıyla gündemde: Ünlü oyuncu Demet Evgar toplumsal olaylara verdiği tepkiler ve özellikle kadın konularında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ön planda... Özel hayatıyla gündeme gelmesine alışık olunmayan Demet Evgar'ın hamile olduğu haberi sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.
Sosyal medyada viral olan videosunda karnını tutuyor: Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi "Ben Kadınım" yazılı pankart hazırlayarak bir metro çıkışına asmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncunun sosyal medyada viral olan videoda karnını tutması, ortaya çıkan hamilelik iddialarını daha da güçlendirdi. İşte o video-tıkla izle
'İçgüdüsel olarak karnını tutuyor' iddiası: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’ın, “Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği videosunda, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.