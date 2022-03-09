Demet Evgar hamile bebeğin cinsiyeti bile belli Demet Evgar evli mi bebeğin babası kim

8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dur dediği tek kişilik protesto videosuyla sosyal medyayı sallayan ve ardından Birleşmiş Milletler (BM) BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen ünlü oyuncu Demet Evgar'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Evgar'ın bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada en çok merak edilen ve araştırılan konu ise evli olmadığı bilinen Demet Evgar'ın sevgilisinin kim olduğu yönünde...