Demet Akbağ'a can dostu Sezen Aksu'dan duygulandıran destek! Yanından ayırmıyor
13 Mart’ta hayat arkadaşını kaybeden Demet Akbağ'a yakın dostu Sezen Aksu'dan büyük destek. Sezen Aksu, yakın dostu Demet Akbağ'ı haftalardır yanından ayırmıyor.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, 20 yıllık hayat arkadaşını 13 Mart'ta İzmir'de yaşanan bir trafik kazasında kaybettiği eşi Zafe Çika'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna ardından yıkılmış bir haldeydi.
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Hayat arkadaşının vefatından sonra Demet Akbağ, sevenleri tarafından hiç yalnız bırakılmadı. Akbağ'a en büyük destek ise yakın dostu Sezen Aksu'dan geldi.
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