Demet Akbağ takipçilerini yıktı eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra olay paylaşım

Ünlü ismin paylaştığı şiirin arkasında duran çocuklar ise, kimi takipçileri tarafından Küçükçekmece'deki taciz olayına gönderme olarak görüldü. Öte yandan Demet Akbağ yaptığı paylaşımla kısa sürede onbinlerce beğeni alırken, başsağlığı dileklerini yoruma yazan takipçileri de oldu.